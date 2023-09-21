"Манкуніанці" знову програють.
Ерік тен Гаг, Getty Images
21 вересня 2023, 10:43
У рамках 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед у видовищному матчі програв Баварії. Своїм коментарем після матчу поділився головний тренр МЮ Ерік тен Гаг.
"Є розчарування, ми повинні зберігати концентрацію. Коли забиваєш три голи Баварії, треба набирати бодай один пункт.
Зараз такий період, коли багато що працює проти нас. Ми маємо самі залучити удачу. В останніх трьох матчах ми зустрічалися із відмінними командами.
Здорово, що Онана взяв на себе провину, але це стосується всієї команди. Помилки трапляються, але важливо, щоби реагувала вся команда. Якщо один гравець помиляється, треба рухатись далі, забути про це. Команда має вірити, що завжди здатна все виправити. І сьогодні ми це продемонстрували.
Важливим є кожен матч. Треба зберігати концентрацію та не дозволяти супернику забивати. Справа не в помилці, а в тому, що супернику було легко пробити по наших воротах.
Тільки ми можемо виправити все, я в тому числі. Все в наших руках",-підсумував Ерік тен Гаг.
Відео огляд матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 між Баварією та Манчестер Юнайтед можна подивитися
на нашому сайті.