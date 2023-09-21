Ліга чемпіонів

"Манкуніанці" знову програють.

У рамках 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед у видовищному матчі програв Баварії. Своїм коментарем після матчу поділився головний тренр МЮ Ерік тен Гаг.

"Є розчарування, ми повинні зберігати концентрацію. Коли забиваєш три голи Баварії, треба набирати бодай один пункт.

Зараз такий період, коли багато що працює проти нас. Ми маємо самі залучити удачу. В останніх трьох матчах ми зустрічалися із відмінними командами.