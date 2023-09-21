Ліга чемпіонів

Через дискваліфікацію головний тренер "ротен" був відсутній під час матчу на тренерському містку.

У рамках 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів Баварія Мюнхен перестріляла Манчестер Юнайтед (4:3). Головний тренер господарів поля Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди. Слова німецького фахівця приводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми представляємо загрозу у кожному матчі, створюємо гольові моменти у кожній грі. Однак ми були стримані на початку зустрічі, пощастило, що не пропустили. Забиті м'ячі допомогли здобути трохи впевненості.

Дещо парадоксальна ситуація. Ми грали краще у другому таймі, ніж у першому, але програли за рахунком другий, а перший виграли. Проте результат цього матчу добре позначиться на нашій впевненості та розвитку, але нам є ще багато над чим працювати.

Ми не задоволені грою на 100 відсотків, втім, реакція на труднощі, що виникли у матчі, була дуже гарною",- висловився головний тренер Баварії після матчу.