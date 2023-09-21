Англієць дебютував за новий клуб у Лізі Чемпіонів.
Гаррі Кейн, Getty Images
21 вересня 2023, 11:23
Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Манчестер Юнайтед (4:3). Гаррі Кейн поділився враженням від гри.
"Божевільна кінцівка. Більшість матчу ми контролювали гру і диктували темп. Ми лише трохи втратили концентрацію в останні п'ять хвилин зустрічи. На щастя, нам вдалося втримати перевагу.
Забивати завжди чудово. Немає межі досконалості. Сьогодні був чудовий вечір. Ми можемо насолоджуватися цим. Як нападник, я знаю, що в мене будуть моменти. Грати з новими партнерами дуже цікаво. Ми все ще дізнаємося один одного. Я з нетерпінням чекаю, що буде далі.
Манчестер Юнайтед переживає важкий період через травми. Вони дуже талановиті, у цьому можна було переконатися в останні п'ять хвилин. Загалом я не надто турбуюсь про них, більше зосереджений на собі",-прокоментував гру нападник Баварії.
Відео огляд матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 між Баварією та Манчестер Юнайтед можна подивитися
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