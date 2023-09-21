Ліга чемпіонів

"Ротен" демонструють фантастичні результати.

Перемога над Манчестер Юнайтед (4:3) стала 35-ю поспіль для Баварії, в яких клуб не програє у рамках групи Ліги Чемпіонів. До того ж, ця перемога стала 14-ю поспіль у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру Європи. Це нові рекорди турніру.

У цих 35 матчах, "мюнхенці" здобули 32 перемоги та ще 3 рази зіграли у нічию.

Востаннє, на груповому етапі Баварія програвала 6 років тому французькому ПСЖ (0:3). У тому сезоні "ротен" зупинилия за крок до фіналу ЛЧ, поступившись у півфіналі мадридському Реалу з загальним рахунком (3:4).