Ліга чемпіонів

Німецький раумдойтер провів ювілейну гру.

Вчорашня перемога над Манчестер Юнайтед (4:3) стала для Томаса Мюллера 100-й у рамках розіграшу Ліги Чемпіонів.

Півзахисник Баварії став лише 3-м футболістом, який виграв у ЛЧ 100 матчів. Більше перемог тільки у Кріштіану Роналду (115) та Ікера Касільяса (101).

Дебютував Томас Мюллер у Лізі Чемпіонів в далекому 2009 році проти лісабонського Спортингу (7:1).Також, у тому матчі він відзначився дебютним голом у турнірі за Баварію.