Ліга чемпіонів

Неочікуваний вибір від чилійця.

Колишній півзахисник Ювентуса та Інтера поділився своїми враженнями від першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Його слова оприлюднив сайт football-italia.net .

"Я подивився найгірший матч в історії Ліги чемпіонів. Це Міланом проти Ньюкасла. Інша справа гра Порту та Шахтаря. Вона була чудова.

Манчестер Сіті? Нудно, як і завжди. У матчі між ПСЖ та Боруссією сподобався лише другий тайм. У першому я заснув.

Мілану та Ньюкаслу пощастило, що вони вміють бігати, інакше їх тут не було б.

Я не розумію Ньюкасл. Вони завершили минулий сезон на четвертому місці, але нічого не зробили у матчі. Це огидно. Ньюкасл мають показати щось більше. Вони мене страшенно розлютили", — обурюється Артуро Відаль.