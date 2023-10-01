Ліга чемпіонів

Іспанський фахівець вірить у свою команду.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу перспектив "парижан" у головному клубному турнірі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Якщо перемога у Лізі чемпіонів стане нав'язливою ідеєю, це буде недобре для клубу, міста та вболівальників, бо є щонайменше вісім команд, які можуть виграти ЛЧ.

Та й це не той турнір, який винагороджує за стабільність. Це не чемпіонат, не змагання, у якому виграє найкраща команда протягом сезону.

У Лізі чемпіонів багато залежить від того, як ти зіграєш на груповому етапі у вересні, жовтні та листопаді, але потім ти не граєш до березня. І потрібно бути на висоті, щоб пройти груповий етап, а потім у березні знову показати себе дуже добре у плей-офф.

Тут є багато факторів та багато команд нашого рівня, які хочуть перемогти. Ми одна з цих команд. Перемога у Лізі чемпіонів — це наша мета.

Подивимося, що станеться. З погляду потенціалу я не думаю, що є команда краща за нас. Я думаю, що є багато команд, схожих на нас і ми маємо намагатися підійти до турніру з максимальною віддачею, щоб мати реальний шанс на перемогу", — сказав головний тренер ПСЖ.

Після першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, ПСЖ лідирує у групі F завдяки домашній перемозі над дортмундською Боруссією (2:0). 4 жовтня, у другому турі ЛЧ, "парижани" зіграють у Англії проти Ньюкасла. Матч розпочнеться о 22:00.