Ліга чемпіонів

Француз впевнений у своїй команді.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан вважає, що його команда здатна боротися за перемогу у Лізі чемпіонів. Його слова наводить BBC.

"Думаю, конкурентоспроможність залежить від деталей. Щоб виграти турнір потрібно діяти ефективно.

Останнім часом нам не вистачає продуктивності, ми мало пропускаємо, але нам потрібно створювати більше моментів, щоб забивати голи. Такою є реальність футболу на топ-рівні.

Наша команда має все необхідне, щоб вигравати змагання. Ми повинні рухатися вперед та вдосконалюватися.

Нам потрібно зробити деякі правильні зміни у нашій грі. Це був не такий початок сезону, як ми очікували, але я все ще вірю, що у нас є якості, щоб конкурувати з найкращими командами світу", — підсумував захисник МЮ.

3 жовтня, у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд буде приймати турецький Галатасарай. Початок матчу о 22:00.