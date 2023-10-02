Донецький Шахтар відправився до Бельгії на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти діючого чемпіона Ліги Жюпілє Антверпена.

Повний склад футболістів "гірників" які полетіли до Антверпена виглядає наступним чином:

Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський 

Захисники: Дмитро Чигринський, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азарові, Юхим Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Микола Матвієнко, Новатус Міроші

Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук 

Нападники: Данило Сікан, Богдан В’юнник, Кевін Келсі 

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Антверпеном та Шахтарем відбудеться четвертого жовтня о 19:45 за київським часом.