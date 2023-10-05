Ліга чемпіонів

Шахтар перевернув гру у другому таймі.

Четвертого жовтня, у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, донецький Шахтар здійснив шикарний камбек проти бельгійського Антверпена (3:2). Своїм коментарем стосовно матчу поділився головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Перш за все відзначу, що ми граємо тут не тільки для місцевої публіки, а й для українських вболівальників, які були сьогодні на трибунах, для всіх тих людей, які перебувають зараз в Україні та дивилися гру по телебаченню. Тому ми розуміли, що маємо перемогти в цій грі, передовсім для них, бо вони нас підтримують усіма силами. І також невеликі зміни, які було проведено в тактиці, призвели до голів та позитивного результату у другому таймі.

Ми відштовхнулися від тактики Антверпена. Від самого початку очікували від них трохи іншої гри, але вони показали таку тактику, відповідно ми мали змінити власний підхід. У перерві ми використали не тільки ментальний аспект, але й тактичний – і це дало нам гарний результат.

Наші гравці виступатимуть за свої національні збірні, а ми гратимемо тренувальні матчі, тож сьогоднішній результат однаково матиме позитивний вплив на підготовку до наступних поєдинків", — наводить слова нідерландця офіційний сайт Шахтаря.