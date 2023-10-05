Ліга чемпіонів

Після першого тайму бельгійці вели у рахунку 2:0.

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, діючий чемпіон Бельгії Антверпен ведучи після першого тайму 2:0 поступився донецькому Шахтарю (2:3). Після матчу своїми думками стосовно гри поділився головний тренер Антверпена Марк ван Боммель.

"У першій половині матчу ми бачили чудову гру Антверпена. Наша команда була добре організованою, мала специфічну побудову на полі, Шахтар не міг нам протистояти, ми мали перевагу й тому закінчили тайм з рахунком 2:0. Друга половина була геть іншою. Ми пропустили один м’яч, мали шанси зробити 3:1, але в нас це не вийшло. Шахтар змінив тактику, і ми намагалися реагувати на це різними способами. У кінці ми могли отримати нічию, але Тобі не скористався шансом. Тож, маємо те, що маємо, – 2:3.

У першому таймі організація гри нашої команди була побудована стабільно добре, у другому ми повинні були слідувати за суперником, і це збивало нашу тактику, наші дії. Крім того, моменти йшли один за одним, і тут ми побачили свої мінуси.

Це складний момент, адже три пропущені голи поспіль залишають неприємний осад. Та знов-таки, якщо говорити про увесь матч, то в першій половині ми контролювали ситуацію, а в другому таймі все змінилося. Проте на полі під час гри є багато речей, на які ми не можемо вплинути, тому що вони йдуть ланцюгом одна за одною. Десь відбувається нелогічний гол, і все. Деталі часто визначають хід гри, і тут так було", — наводить слова головного тренера Антверпена офіційний сайт Шахтаря.