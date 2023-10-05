Ліга чемпіонів

Українець задоволений перемогою.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів, донецький Шахтар здобув вольову перемогу у матчі проти Антверпена (3:2). Свій коментар після гри дав один з героїв матчу, воротар Шахтаря Дмитро Різник.

"У першому таймі було видно, що десь не дограємо, можливо, не одразу увійшли в гру. Потім вийшли на другий тайм і додали, тому здобули такий позитивний для всіх результат.

Перший гол – це, напевно, питання концентрації. Перші хвилини завжди важкі, тим паче ми грали на виїзді і трибуни гнали свою рідну команду вперед, тому вони мали успіх. У другому голі була моя індивідуальна помилка: думаю, що все ж таки слід було залишатися у воротах. Але добре, що так усе сталося, усе розгорнулося, і ми здобули перемогу.

У перерві поговорили один з одним, сказали, що грати так не можна за емблему, за такий клуб, представляючи Україну. Тому всі хлопці зібралися і видали дуже сильний другий тайм.

Було дуже приємно бачити багато українців на трибунах! Це діяло як заспокійливе: коли є частинка твого світу, коли багато твоїх земляків, то було чутно, як вони нас підтримували. Дякую всім – цей результат також для них", — сказав воротар Шахтаря.