Ліга чемпіонів

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    Чисте щастя / Фото: Gazet van Anrwerpen

    Віталій Пасічний

    04 октября 2023“Овермарс допоміг мені — а тепер я мушу допомогти йому”. Як Антверпен виграв перше чемпіонство за 65 років
    Жирона - Реал - Getty Images

    Роман Котляр

    03 октября 2023Реал нівелював амбіції Жирони, Серхіо Рамос зіграв за Барселону, дебют Яремчука у старті Валенсії: підсумки 8-го туру Прімери
    Клуб Шахтар - Getty Images

    Роман Котляр

    03 октября 2023Як грає Шахтар Патріка ван Леувена

    Так далі жити не можна. Але як жити далі? / Фото: ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    03 октября 2023Шахтар жахливий, але чи потрібно міняти його тренера: підсумки 9-го туру УПЛ
    Premier League

    Микита Євтушенко

    03 октября 2023Поразка Сіті, голи Мудрика та Гаверца, фіаско Де Дзербі — катаклізми, а суддівство та МЮ — канони: підсумки 7-го туру АПЛ
    Хабі Алонсо, Getty Images

    Чтиво

    29 сентября 2023Хабі Алонсо: чому топклуби полюють за тренером Баєра?
    Оболонь поставила Ярмоленка на коліна / Фото: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    28 сентября 2023Виліт Динамо, платний матч Шахтаря та ще одна Причина дивитися 1/8 Кубка України
    Premier League

    Микита Євтушенко

    25 сентября 2023Бойовий Північний Лондон, Челсі тримає планку, легенда Джонні Еванс, 18+ на Бремолл Лейн: підсумки 6-го туру АПЛ
    Щастя Динамо / Фото: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 сентября 2023В Динамо взагалі є суперники? Підсумки 8-го туру УПЛ
    Забарний щасливий з новим тренером / Фото: Getty Images

    Віталій Пасічний

    22 сентября 2023Gereziak. Як команда Забарного переживає революцію — і чому Ілля у центрі подій
    Де Хеа далеко не єдина зірка без клубу / Фото: Marca

    Віталій Пасічний

    21 сентября 2023Воротарі у розквіті сил, легенди МЮ та Давід де Хеа. Головні вільні агенти цієї осені
    Клуб Гент - Getty Images

    Роман Котляр

    20 сентября 2023Сенсаційне чемпіонство, Баффало Білл та перший плей-оф Ліги чемпіонів для Бельгії цього століття: знайомимось із суперником Зорі Гентом

    Premier League

    Микита Євтушенко

    19 сентября 2023Хороші виступи Зінченка та Миколенка, Салах пише історію, кошмари МЮ та Челсі не знають кінця: підсумки 5-го туру АПЛ
    Динамівці радіють голу / Фото: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    19 сентября 2023Вперше всі матчі з VAR, ренесанс Динамо та дебют Максимова: підсумки 7-го туру УПЛ
    Тепер уже тренер / ФК ЗОРЯ

    Віталій Пасічний

    18 сентября 2023Відхід із Дніпра, звинувачення Поворознюка та спогади про війну в Югославії. Інтерв'ю з Младеном Бартуловичем
    Нові старі обличчя УПЛ / Фото: колаж

    Віталій Пасічний

    15 сентября 2023Закритий клуб, любов до автобусів та ставка на молодь. Навіщо в Україні звільняють тренерів
    Італія - Україна - Getty Images

    Роман Котляр

    13 сентября 2023Грамотні дії суперника для створення лазівок в нашій обороні, виправдана роль Артема Довбика: розбираємо матч з Італією

    Засмучений Мудрик / Getty Images

    Віталій Пасічний

    13 сентября 2023Мудрості Мудрику. Чому кар'єра Михайла зайшла в глухий кут
    Ганс-Дітер Флік - Getty Images

    Роман Котляр

    12 сентября 2023Звільнення Фліка, як сигнал до необхідності змін у збірній Німеччини: розбираємо зміну головного тренера "манншафт"

    АНТОНІ, GETTY IMAGES

    Чтиво

    11 сентября 2023Антоні: від дитинства в "маленькому пеклі" до вундеркінда Аяксу і трансферу в Манчестер Юнайтед
    Збірна Італії - Getty Images

    Роман Котляр

    11 сентября 2023Незручний суперник, із яким можна здобувати результат: знайомимось зі збірною Італії

    Збірна України - Getty Images

    Роман Котляр

    10 сентября 2023Успішний поєдинок в обороні, прагматичний в атаці: розбираємо нічию із Англією

    Джеймс Ворд-Праус, Вест Гем

    Микита Євтушенко

    08 сентября 2023Без часу на адаптацію: ТОП-5 літніх трансферів АПЛ, які виправдовують себе з перших турів
    Леонардо Бонуччі, Getty Images

    Роман Котляр

    07 сентября 202310 найкращих трансферів літа у Бундеслізі: Кейн, Бонуччі та інші

    Джордан Гендерсон, фото: theathletic.com

    Чтиво

    06 сентября 2023Гендерсон: Люди можуть вірити мені чи ні, але в моєму житті та кар'єрі гроші ніколи не були мотивацією
    Роман Яремчук - Getty Images

    Роман Котляр

    06 сентября 2023Яремчук у Валенсії: перспективна спроба виграти конкуренцію та закріпитися у топ-чемпіонаті

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