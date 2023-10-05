Ліга чемпіонів

Португальці дали справжній бій іспанському гранду.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, зустрічалися між собою суперники донецького Шахтаря по квартету H португальський Порту та каталонська Барселона. Мінімальну перемогу здобули "блаугранас" (1:0). Головний тренер "Барси" Хаві поділився своїми думками стосовно минулої гри.

"Багато чого сталося під час гри, виникали труднощі. Перший тайм був непоганий, а у другому ми не контролювали гру і нам було важко.

Це Ліга чемпіонів і вона багато чого варта. Гравці віддали всі свої сили. Усі працювали, жертвували собою та намагалися постійно атакувати. Нам потрібно додавати по ходу гри, але це три золоті очки.

У Левандовскі дуже сильний забій гомілкостопа, який не дозволив йому залишитися на полі. Подивимося, чи відновиться він до неділі.