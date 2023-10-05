Ліга чемпіонів

Португальці сильно незадоволені суддівством Ентоні Тейлора.

У матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, Порту на Ештадіу де Драгау мінімально поступився лідеру групи H Барселоні (0:1). Після матчу емоційний коментар дав головний тренер "драконів" Сержиу Консейсау. Його слова наводить сайт іспанського видання As.

"Думаю, нам чогось не вистачало, бо ми вдало провокували суперника на своїй половині, особливо у першому таймі, але не змогли скористатися цим. Я пишаюся роботою, виконаною гравцями, тим, що ми закінчили матч, намагаючись зрівняти рахунок. Потрібно зберігати концентрацію протягом всього матчу. Прикро, що вони повели наприкінці першого тайму. Потрібно не вимикатися протягом всіх 90 хвилин.

У матчах високого рівня великі вимоги, у Лізі чемпіонів вони ще вищі. Тут нічого не вибачають. У другому таймі ми мали свої можливостві для позитивного результату, але в результаті ми так і не забили. Тепер у нас три очки і до матчів з Антверпеном ми підходимо з думкою про те, що маємо взяти в них максимум. Проти Барселони ми добре попрацювали, я сказав про це гравцям. Жаль, що ми пропустили гол на 45-й хвилині, але тепер треба йти далі.

Я вже говорив про суддівство у трьох чи чотирьох інтерв'ю. Ми грали не тільки проти Барселони... І цього достатньо", — підсумував головний тренер Порту.