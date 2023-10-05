Іспанець будує свою спадщину.
Пеп Гвардіола, Getty Images
05 жовтня 2023, 13:15
Четвертого жовтня, Манчестер Сіті переміг Лейпциг (3:1) у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Ця перемога стала 103-ю для головного тренера "містян" Пепа Гвардіоли у найсильнішому клубному турнірі Європи. Таким чином іспанець обійшов за цим показником легендарного екс-наставника Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона, у якого 102 перемоги в 190 матчах ЛЧ. Про це повідомляє твіттер TNT Sports.
Гвардіолі для цього досягнення знадобився 161 матч.
Лідирує у цьому списку головний тренер мадридського Реалу італієць Карло Анчелотті. У нього 109 звитяг у 193 матчах.