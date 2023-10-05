Ліга чемпіонів

"Манкуніанці" продовжують рухатися у "правильному напрямку".

Манчестер Юнайтед не вражає своєю грою та результатами у цьому сезоні не тільки в рамках АПЛ, але й у Лізі чемпіонів. "Манкуніанці" єдиний представник англійського футболу у ЛЧ, якій залишається без перемоги у матчах турніру сезону 2023/24.

Команда Еріка тен Гага цього сезону Ліги чемпіонів має дві поразки у двох матчах – від Баварії на Альянц Арені (3:4) та від Галатасарая на Олд Траффорд (2:3)

Після перемоги Ньюкасла над ПСЖ (4:1) тепер у всіх англійських команд, окрім МЮ, є хоч одна перемога у сезоні ЛЧ.

Крім Манчестер Юнайтед та Ньюкасла, у найсильнішому клубному турнірі Старого світу приймають участь ще дві англійські команди, лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.