Ліга чемпіонів

Іспанець топово провів матч ЛЧ.

Альваро Мората став найкращим футболістом тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. У матчі другого туру групового раунду ЛЧ, іспанський нападник оформив дубль у ворота нідерландського Феєнорда (3:2).

Альваро Мората обійшов нападаючого Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда , півзахисника Реал Мадрид Джуда Беллінгема та вінгера Браги Бруму.

У цьому сезоні на рахунку нападника мадридського Атлетіко сім голів у восьми матчах в усіх турнірах.