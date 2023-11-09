Рубрика "черговий антирекорд МЮ" продовжується.
МЮ, Getty Images
09 листопада 2023, 18:40
У рамках четвертого туру групового етапа Ліги чемпіонів, Манчестер Юнайтед на виїзді поступився Копенгагену, ведучи у рахунку по ходу гри з різницею у два м'ячі (3:4).
Таким чином, "манкуніанці" вперше програли у ЛЧ, маючи перевагу по ходу гри у два голи. Про це повідомляє соцмережа Х MisterChip.
Після чотирьох турів групового раунду ЛЧ, Манчестер Юнайтед посідає останнє місце в групі А, набравши всього три пункти.