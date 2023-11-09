Ліга чемпіонів

"Рекордмайстер" поки йдуть без втрат у цьому розіграші ЛЧ.

Мюнхенська Баварія здобула перемогу у матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти стамбульського Галатасараю (2:1). Своїми враженнями від гри поділився головний тренер "ротен" Томас Тухель. Його слова наводить соцмережа Х Bayern & Germany.

"Ми були ефективні, якщо говорити про наші явні моменти, але неефективні, якщо говорити про напівмоменти. Ми діяли трохи недбало та неточно. Сьогодні нам не вистачало того, як ми завершували атаки проти Боруссії. Це була рівна гра.

Я дуже задоволений енергією та рішучістю, які ми виявили сьогодні. Загалом ми заслужили перемогу та раді, що вийшли у плей-офф", — сказав Тухель.

Завдякі перемозі над Галатасараєм, чемпіон Німеччини за два тури до кінця групового раунду ЛЧ оформив вихід у 1/8 фіналу турніра.