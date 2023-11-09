Ліга чемпіонів

Легенда.

Мюнхенська Баварія здобула перемогу у матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти стамбульського Галатасараю (2:1).

Ця звитяга стала 102-ю у Лізі чемпіонів для нападника "рекордмайстер" Томаса Мюллера. За цим показником він обійшов колишнього воротаря мадридського Реалу та збірної Іспанії Ікера Касільяса. Попереду залишається лише зірковий португалець Кріштіану Роналду, у якого 115 перемог в головному клубному турнірі Європи.

Цього сезону, 34-річний Томас Мюллер зіграв за Баварію 13 матчів, забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.