Ліга чемпіонів

"Гірникі" розраховують лише на перемогу.

Напередодні матчу четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном, нападник "гірників" Данило Сікан поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт українського клубу.

"Для нас найголовніше – не велика кількість голів, а переможний результат. Завтра ми розраховуємо виключно на перемогу Шахтаря.

На нас жодним чином не вплинула втрата очок у грі з Поліссям, адже розуміємо, що попереду багато поєдинків у чемпіонаті, у яких можна як втратити дуже багато очок, так і пройти дистанцію взагалі без втрат. Усе в наших руках, треба лише перемагати. Гру з Поліссям хочеться забути, зараз усі думки про матч з Антверпеном.

Антверпен – це дуже сильна команда, яка демонструє комбінаційний та атакувальний футбол, постійно шукає вільні зони, любить атакувати через середину. У складі є дуже хороші футболісти як атаки, так і захисту. Але, як і будь-який клуб, Антверпен має і слабкі сторони. Будемо намагатися максимально підготуватися до завтрашньої гри. Сподіваюсь, підійдемо до матчу з максимальним настроєм, адже розуміємо, що потрібна лише перемога.

Дуже хочеться грати з вболівальниками вдома, в Україні, але зараз це неможливо. Дякую вболівальникам, які приходять на наші матчі у Гамбурзі, підтримують і дають нам другий дім у цьому місті", — сказав на прес-конференції український нападник.

Цього сезону, Данило Сікан зіграв за Шахтар 19 матчів та забив шість голів, в тому числі тричі у Лізі чемпіонів.

Матч між Шахтарем та Антверпеном відбудеться 28 листопада о 19:45 у Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.