Ліга чемпіонів

На парижан очікує надважлива гра у ЛЧ.

Напередодні матчу п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів між ПСЖ та Ньюкаслом, головний тренер парижан Луїс Енріке розповів про тактичні тонкощі сучасного футболу. Його слова наводить журналіст As Андрес Рамос.

"Тактичні схеми мають сенс, але у світі немає жодної команди, яка б протягом всього матчу грала виключно 4-3-3, 3-5-2 чи 3-4-3. Тому що схема постійно змінюється в залежності від того, де знаходиться м'яч і від ігрової ситуації.

Ми граємо, коли володіємо м'ячем за схемою 4-3-3. Коли ми знаходимося у перехідній фазі з оборони у атаку, ми граємо 3-4-3, а коли ми перебуваємо в завершальній фазі, все по-іншому. Ми змінюємо схему у кожній фазі гри.

Без м'яча все так само. Це може бути 4-3-3, 3-5-2 або 3-4-3. Це залежить від того, як грає суперник", — розповів Луїс Енріке.

Матч між ПСЖ та Ньюкаслом відбудеться 28 листопада у Парижі о 22:00 на Парк де Пренс.