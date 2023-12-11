У середу, 13 грудня о 22:00 за київським часом, донецький Шахтар у гостьовому матчі зіграє проти португальського Порту в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар оголосив склад на поєдинок проти Порту — повідомляє телеграм-канал донецького клубу.

Повний список гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

  • Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолеішвілі, Азарові, Матвієнко, Педриньйо, Міроші, Козік, Ракіцький
  •  
  • Півзахисники: Кастілло, Степаненко, Эгіналду, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук
  •  
  • Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

 