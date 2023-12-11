Гра року для "гірників".
Шахтар Донецьк, Getty Images
11 грудня 2023, 20:22
У середу, 13 грудня о 22:00 за київським часом, донецький Шахтар у гостьовому матчі зіграє проти португальського Порту в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Шахтар оголосив склад на поєдинок проти Порту — повідомляє телеграм-канал донецького клубу.
Повний список гравців виглядає наступним чином:
Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський
- Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолеішвілі, Азарові, Матвієнко, Педриньйо, Міроші, Козік, Ракіцький
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- Півзахисники: Кастілло, Степаненко, Эгіналду, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук
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- Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі