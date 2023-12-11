Ліга чемпіонів

Така "важка" доля у "королівського" клубу.

Напередодні заключного матчу групового раунду Ліги чемпіонів сезона 2023/24 між мадридським Реалом та берлінським Уніоном, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами. Його слова наводить As.

"Реал через свою історію – завжди кандидат на перемогу у цьому турнірі. Ми добре виступили у групі. Виграти ЛЧ важко, але ми маємо якості для того, щоб боротися до самого кінця.

Я не легенда, я просто тренер. Тут є гравці із фантастичними кар'єрами, вони і є легендами.

Мені подобається те, що я бачу у виконані Крооса. Його рішення про подальшу кар'єру буде сприйнято з повагою. Футболісти ухвалюють, що їм робити далі. Такі легенди, як Кроос, Модрич, Начо. Вони заслужили на це право", — сказав Папа Карло.

Матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Уніоном Берлін та Реалом відбудеться 12-го грудня о 22:00.