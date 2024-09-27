Ліга чемпіонів

Незначне покарання.

УЄФА виніс покарання каталонській Барселоні за банер вболівальників з переробленим нацистським гаслом на матчі Ліги чемпіонів із Монако. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, УЄФА оштрафував каталонський клуб на 10 тис. євро та заборонив продавати квитки на наступний виїзний матч команди в Лізі чемпіонів.

Приводом послужив банер, що з'явився на гостьовому секторі фанатів Барселони під час матчу з Монако, на якому було зображено нацистське гасло "Sieg Heil", але замість першого слова було написано Flick — прізвище німецького тренера "Барси".

Нагадаємо, матч 1-го туру Ліги чемпіонів між Монако та Барселоною, завершився перемогою французької команди із рахунком 2:1.