Ліга чемпіонів

Каталонці засуджують поведінку вболівальників.

"Барселона повідомляє, що УЄФА наклав штраф у розмірі 10 тис. євро та заборонив продаж квитків на виїзний матч Ліги чемпіонів у зв'язку з расистською поведінкою деяких вболівальників під час гри 1-го туру, яку команда провела в Монако 19 вересня.

Клуб повідомляє, що він дотримуватиметься і застосовуватиме цю санкцію в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, який команда проведе з Црвеною Звездою в Белграді, 6-го листопада. Барселона поверне вартість квитків вболівальникам, які вже придбали їх.

Футбольний клуб Барселона відкидає будь-яке виправдання насильства і, як зазначено в статтях 3 і 4 Статуту, прагне захищати і просувати Загальну декларацію прав людини, що міститься в Міжнародному біллі про права людини, ухваленому Організацією Об'єднаних Націй.

Крім того, з огляду на те, що поведінка груп вболівальників та фанатів, як на домашніх матчах, так і на виїзних майданчиках неодноразово призводила до санкцій, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, клуб має намір посилити наявні заходи та вжити відповідні додаткові ініціативи, щоб запобігти майбутнім випадкам і застосувати санкції до винних", — йдеться в заяві каталонського клубу.