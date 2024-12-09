Ліга чемпіонів

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч із Баварією у Лізі чемпіонів.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з мюнхенськую Баварією.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з німецьким грандом.

"Спеціально мотивувати гравців на такі матчі не потрібно. Коли ти зустрічаєшся з одним з найкращих клубів у світі, це вже само по собі є мотивацією. Звісно, я розкажу пару речей про те, як вести цю гру і що робити, але, вважаю, усі й так мають високу мотивацію, граючи в Лізі чемпіонів, а особливо проти таких суперників. Тому сам поєдинок уже є мотивацією.



Я вірю у свою команду. Усе хороше починається з віри в це. На мою думку, ми зіграли багато матчів у Лізі чемпіонів – як у попередньому форматі, так і в цьому, – де показали певні якості й рівень гри. Звісно, коли ти протистоїш командам, які мають неймовірні якості, то маєш бути не тільки на 100 відсотків сконцентрованим, а й усе повинно бути на 100 відсотків, бути майже ідеальним, щоб отримати хороший результат. Але, як я казав, ми з нетерпінням чекаємо на такі поєдинки, тому що грати їх – фантастичне відчуття, кидати виклик одній з найкращих команд світу, щоб також проявити себе. І ми намагатимемося зробити це, дотримуючись своєї філософії. Коли я кажу про нашу філософію, насправді, це те, як ми граємо завжди, – однаково, з яким суперником стикаємося в цей момент, ми будемо старатися. Чекаємо на гру, і я дуже впевнений у своїх гравцях, а надто у їхньому характері й у тому, як вони хочуть показати себе. Тож граймо!



Потрібна 100-процентна досконалість. Звісно, ідеться не тільки про одного гравця – це про всю команду. Тому що, як я завжди їм кажу, ми всі разом атакуємо і всі разом захищаємося. Як ви знаєте, усі наші атаки розпочинає Різник, а всі наші дії в захисті починаються з трьох футболістів попереду. Можливо, завтра їх буде двоє, я ще не знаю, мені потрібно обміркувати це. Але слід бути ідеальним у всьому, граючи з такими суперниками, і всі на полі мають бути фантастичними в усіх аспектах. Як я говорив, це чудовий матч, чудовий виклик для нас. Ми – команда, якій немає чого втрачати, ми можемо тільки перемагати в цих матчах. І ми, звісно, намагатимемося це зробити.



Що ж, це новий формат Ліги чемпіонів, і він дуже відрізняється від попереднього. Із хорошого – те, що ми зіграємо ці два матчі в січні, це добре. Після останнього поєдинку ми матимемо перерву, а потім розпочнемо підготовку до цих двох фінальних матчів у Лізі чемпіонів. Це трішки незвично, тому що ти одразу починаєш з найвищого рівня після зимової перерви, бо наш чемпіонат розпочинається дуже пізно, тому в нас немає офіційних матчів до початку Ліги чемпіонів. Отже, це точно мінус, враховуючи ритм та складність поєдинків, тому що ти не можеш компенсувати це в спарингах, це дуже важко. Але добре, що ми матимемо такі матчі. Зіграємо двічі і матимемо ще можливості отримати бали. Тому йтимемо до своєї мети до кінця.



Матч із ПСВ? То не була драма, то був шедевр від обох команд. Іноді шедевр стається на твою користь, а іноді буває негативним. Коли ти програєш, як ми на останніх секундах, це завжди боляче, але це не драма. Тому що, повторюся: те, що ми там показали, було на високому рівні, і я дуже пишаюся своєю командою та її виступом. На жаль, маючи на одного футболіста менше, ти можеш дуже прикро програти, як ми в той момент, але без драми. Драма – у театрі", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Матч Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня. Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.