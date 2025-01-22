Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та Брест.
Егіналду, фото ФК Шахтар Донецьк
22 січня 2025, 18:46
Донецький Шахтар та французький Брест зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Фельтінс-Арені.
Маріно Пушич, після поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Вінісіуса та Азарові на флангах оборони, тоді як Марлон гратиме в центрі поля, а Педріньйо да Сілва та Егіналду долучаться до атаки.
Ерік Руа, на тлі перемоги над Ренном (2:1), залучив до стартового складу Лаже на лівий фланг оборони.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Криськів, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Запасні: Твардовський, Фесюн, Траоре, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Невертон, Фарина.
Запасні: Кудер, Жоні, дель Кастільйо, Сіма, Ліс-Мелу, Февр, Салах, Кулібалі.
Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ндіає, Лаже — Камара, Фернандеш, Маньєтті, Думбія — Бальде, Ажорк.
Гра Шахтар — Брест почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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