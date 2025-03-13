Ліга чемпіонів

Керманич Арсеналу прокоментував виступ власного підопічного в грі проти ПСВ.

Напередодні лондонський Арсенал зіграв унічию проти нідерландського ПСВ на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але все одно пробився до наступного раунду змагань.

Арсенал — ПСВ 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ українського універсала Олександра Зінченка, якого цього разу залучили до гри в центрі поля з перших хвилин.

"Я вважаю, що Алекс чудово завершив ту атаку на перших хвилинах. У нього була можливість провести м'яч і в тому просторі покласти дальній удар у сітку чужих воріт, і він це зробив.

Я дуже радий, тому що ми знайшли ще одне рішення, яке відповідає його якостям і вимогам команди на даний момент. Тож дуже добре, що він у таких кондиціях", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді лондонський Арсенал зіграє проти мадридського Реала.