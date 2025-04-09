Ліга чемпіонів

Football.ua — про шалений матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Лондоні.

Реал починає гірше… одна атака на ворота Куртуа, друга, третя… мадридці не встигають за темпом, помиляються під старанним пресингом суперника. Ми це бачили не один десяток разів і знаємо, чим все завершується. Особливо в Лізі чемпіонів. Фарт, клас, магія – вибирайте на свій смак.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу

Під час матчу на Емірейтс в голові панували скептичні думки. От-от Реал адаптується та заспокоїть гру, от-от Віні втече та покарає, от-от Анчелотті підніме брову і м'якотілий Арсенал посиплеться. Перед перервою Куртуа робить подвійний сейв – ну все, і цей спіймав кураж. Класичний сценарій?

А от і ні. Футболісти Арсеналу відмовилися грати масовку для мадридських зірок і написали власний героїчний епос.

– Мені здається, що тут не треба подавати.

– Якщо відчуваєш момент, бий.

– Я ризикну.

Деклан Райс перекинувся таким діалогом з Сакою та розкішно закрутив зі штрафного у ворота. Посприяло зухвальство Куртуа, який поставив лише чотирьох гравців у стінку і жахливо її розмістив. М'яч на пів метра облетів крайнього Вальверде.

Герой вечора зізнався, що тренер зі стандартів Ніколя Жовер наказував у тому епізоді подавати на дальню стійку. "Він не отримає компліментів, це все я!" – не міг стримати посмішку Райс.

Щось новеньке. Ірраціональний Арсенал. Ми звикли, що в команді Артети всі повинні діяти згідно з планом: рівномірно заповнити зони, катати м'яч звичними маршрутами, розіграти штрафний за відпрацьованим до автоматизму патерном врешті-решт (Арсенал не забивав прямим ударом зі штрафного з вересня 2021-го).

Але подвиги творять не так. Лігу чемпіонів виграють не так. Мало просто слідувати алгоритму. Потрібно побачити можливість і знайти в собі сміливість нею скористатися.

Браво, Деклане! Через 12 хвилин він створив ще один шедевр – ідеальний удар зі штрафного в дев'ятку. Тут вже жодних претензій до Куртуа, тільки співчуття.

"Я завжди стараюсь показати себе у великих матчах. Що втрачати? Якщо вийти проти Реала зі страхом, нічого хорошого не чекай", – сказав після гри автор дубля.

За 338 попередніх матчів Райс не забив жодного гола прямим ударом зі стандарту. Але особливий вечір подарував диво. Доля допомагає сміливим. Деклан став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, хто оформив дубль у плей-оф ударами зі штрафних. Та й взагалі за Арсенал в ЛЧ ніхто не забивав два зі стандартів, крім Анрі. Після фінального свистка Тьєррі власною персоною брав інтерв'ю в Райса. Епічно.

Згадалась попередня і єдина дуель з Реалом. У Лізі чемпіонів-2005/06 Арсенал вибив "галактікос" завдяки голу Анрі на Бернабеу (та нулям у Лондоні). Арсену Венгеру тоді через травми довелося виставити комічну лінію оборони Ебуе-Коло Туре-Сендерос-Фламіні, але Роналдо, Бекхем, Зідан та Гуті не забили жодного гола.

Вінісіус, Мбаппе, Беллінгем і Родріго повторили історію – знітились перед емблемою з гарматою. Гості навіть не перевірили Ківіора, а 18-річний Льюїс-Скеллі більше думав про створення моментів, ніж про оборону лівого флангу. Реал так і не зрозумів, коли перевертати матч. Всі ці зірки не унюхали запах крові.

Арсенал, підтримуючи інтенсивність, втоптав чинних володарів трофея в газон. Райс заразив всіх сміливістю: Сака не бачив авторитетів, Меріно карав за помилки. 11 ударів у площину.

"Нам ще пощастило пропустити тільки три", – влучно резюмував Беллінгем. Джуд і Алаба з проміжком у хвилину вибивали м'яч з лінії власних воріт. Куртуа здійснив чотири складні сейви.

Королівська магія все одно відчувалась, просто Арсенал провів занадто сильну гру. Через тиждень під час матчу в Мадриді нас знову атакуватимуть думки про всемогутній Реал і традиційну розв'язку. Але Райс і компанія здатні ще раз показати оригінальний фінал.