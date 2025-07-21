Футболіст київського Динамо поділився думками щодо прийдешнього суперника у Лізі чемпіонів.
Олександр Караваєв / Фото: ФК Динамо
21 липня 2025, 16:08
Захисник київського Динамо Олександр Караваєв в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів, як відреагував на те, що суперником киян у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс.
— Не скажу, що сильно здивувався. Але після першого матчу, ми з хлопцями його дивилися, помітив, що за рахунку 0:0, Хамрун Спартанс дуже багато проблем створив команді Жальгіріс. Це не випадковість, що вдома, при своїх трибунах, вони показали зовсім інший футбол і змогли вирівняти це протистояння буквально за 20-30 хвилин.
Розумію, що зараз всі команди, навіть збірні, які раніше вважалися слабкими, навчилися грати у футбол. Всі прогресують, тому з усіма командами дуже важко грати. Не має бути жодної недооцінки, що й показав матч Хамрун – Жальгіріс, – розповів Караваєв.
Нагадаємо, матч Хамрун – Динамо відбудеться вже завтра, 22 липня, о 20:00 за київським часом.