Ліга чемпіонів

Футболіст київського Динамо поділився думками щодо прийдешнього суперника у Лізі чемпіонів.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів, як відреагував на те, що суперником киян у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс.

— Не скажу, що сильно здивувався. Але після першого матчу, ми з хлопцями його дивилися, помітив, що за рахунку 0:0, Хамрун Спартанс дуже багато проблем створив команді Жальгіріс. Це не випадковість, що вдома, при своїх трибунах, вони показали зовсім інший футбол і змогли вирівняти це протистояння буквально за 20-30 хвилин.

Розумію, що зараз всі команди, навіть збірні, які раніше вважалися слабкими, навчилися грати у футбол. Всі прогресують, тому з усіма командами дуже важко грати. Не має бути жодної недооцінки, що й показав матч Хамрун – Жальгіріс, – розповів Караваєв.

Нагадаємо, матч Хамрун – Динамо відбудеться вже завтра, 22 липня, о 20:00 за київським часом.