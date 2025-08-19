УЄФА підтвердив проведення церемонії в Монако, відомо деталі формату жеребкування.
Getty Images
19 серпня 2025, 20:59
Офіційний сайт УЄФА повідомив, що жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться у Монако 28 серпня о 19:00 за київським часом.
Участь у жеребкуванні візьмуть 36 команд, які будуть розділені на чотири кошики згідно з індивідуальним рейтингом. Чинний чемпіон автоматично отримає перший номер посіву у першому кошику.
Як і минулого року, процедура буде автоматизованою: система випадковим чином визначатиме для кожного клубу вісім суперників із дотриманням принципів:
▪️Дві команди з кожного кошика, по одному домашньому та одному виїзному матчу проти команд з кожного кошика, призначених програмою.
▪️Команди з однієї асоціації не можуть зустрічатися між собою.
▪️Не більше двох суперників з однієї асоціації.
Повний календар матчів Ліги чемпіонів з датами буде опублікований не пізніше 30 серпня.