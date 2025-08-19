Ліга чемпіонів

УЄФА підтвердив проведення церемонії в Монако, відомо деталі формату жеребкування.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, що жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться у Монако 28 серпня о 19:00 за київським часом.

Участь у жеребкуванні візьмуть 36 команд, які будуть розділені на чотири кошики згідно з індивідуальним рейтингом. Чинний чемпіон автоматично отримає перший номер посіву у першому кошику.

Як і минулого року, процедура буде автоматизованою: система випадковим чином визначатиме для кожного клубу вісім суперників із дотриманням принципів:

▪️Дві команди з кожного кошика, по одному домашньому та одному виїзному матчу проти команд з кожного кошика, призначених програмою.

▪️Команди з однієї асоціації не можуть зустрічатися між собою.

▪️Не більше двох суперників з однієї асоціації.

Повний календар матчів Ліги чемпіонів з датами буде опублікований не пізніше 30 серпня.