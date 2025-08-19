Ліга чемпіонів

У перших матчах фіналу плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися три яскраві поєдинки.

Црвена Звезда зазнала домашньої поразки від кіпрського Пафоса, який вибив київське Динамо у цьому відборі до Ліги чемпіонів.

Матч завершився за рахунком 2:1. Cпочатку Жуан Коррея відкрив рахунок уже на 1-й хвилині, а Пепе подвоїв перевагу з пенальті. Сербам вдалося скоротити відставання зусиллями Бруно Дуарте, але врятувати матч вони не змогли.

Црвена Звезда — Пафос 1:2

Голи: Бруно Дуарте — Жуан Коррея, 1, Пепе, 52 (пен.)

Ференцварош на своєму полі не втримав мінімальну перевагу та поступився Карабаху — 1:3. Після гола Варги азербайджанці відповіли влучними ударами Янковича, Медини та Курбанли.

Ференцварош — Карабах 1:3

Голи: Варга, 29 — Янкович, 50, Медіна, 67, Курбанли, 85

Рейнджерс у Глазго також зазнали поразки від Брюгге — 1:3. Бельгійці шокували суперника трьома швидкими голами у першому таймі (Вермант, Спілерс, Мехеле).

У другій половині господарі зусиллями Данілу лише скоротили відставання.

Рейнджерс — Брюгге 1:3

Голи: Данілу, 50 — Вермарт, 3, Спілерс, 7, Мехеле, 20