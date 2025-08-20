Український голкіпер зіграє з перших хвилин у матчі раунду плей-оф кваліфікації ЛЧ.
Анатолій Трубін, Getty Images
20 серпня 2025, 21:47
Стали відомі стартові склади Фенербахче та Бенфіки на перший матч раунду плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів.
Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін традиційно вийде на поле з перших хвилин проти команди Жозе Моурінью.
Фенербахче: Егірбаят, Мюльдур, Шкриняр, Остервольде, Семеду, Амрабат, Фред, Браун, Шиманський, Дуран, Ен-Несірі.
Бенфіка: Трубін, Дедич, Антоніу Сілва, Отаменді, Даль, Ріос, Барренечеа, Флорентіну, Актюркоглу, Аурснес, Павлідіс.
Матч Фенербахче — Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом.