Ліга чемпіонів

У перших матчах фіналу плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися чотири поєдинки.

У рамках вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів у середу, 20 серпня, відбулися чотири матчі.

Базель — Копенгаген 1:1

Голи: Шакірі, 14 (пен.) — Габріел, 45+3 Вилучення: Аджей Аджеті, 82 (Базель)

Шакірі відкрив рахунок з пенальті на 14-й хвилині, але наприкінці першого тайму Габріел ударом головою зрівняв рахунок. У другому таймі "Базель" залишився в меншості після вилучення Аджея Аджеті.

Буде/Глімт — Штурм Грац 5:0

Голи: Гег, 7, Бйортуфт, 10, Салтнес, 25, Ев'єн, 54, Вік, 79 (аг)

Норвежці влаштували розгром австрійцям: Гег, Бйортуфт, Салтнес і Ев’єн забили по голу, а п’ятий додав автогол Віка.

Селтік — Кайрат Алмати 0:0

У Глазго боротьба виявилася впертою. Господарі влучили у стійку, а гості мали скасований гол через офсайд. У підсумку – суха нічия.

Фенербахче — Бенфіка 0:0

Вилучення: Флорентіну, 71 (Бенфіка)

У Стамбулі обійшлося без забитих м’ячів. Лісабонці грали з 71-ї хвилини в меншості після вилучення Флорентіну. Український воротар Анатолій Трубін кілька разів рятував Бенфіку від пропущених м’ячів, здійснивши шість сейвів.