Ліга чемпіонів

Після драматичної серії пенальті казахстанський клуб забезпечив собі місце в основному раунді турніру.

Матч-відповідь фіналу плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів між Кайратом та Селтіком завершився без голів — 0:0. Обидві команди створили кілька небезпечних моментів, проте ворота залишалися недоторканими.

У додатковий час визначити переможця також не вдалося, тож усе вирішувала серія пенальті. Кайрат виявився більш влучним і виграв 3:2, а голкіпер Темірлан Анарбеков зробив кілька вирішальних сейвів, включно з ударом Люка Маккоуена.

Ця перемога дозволяє Кайрату уперше в історії вийти до основного раунду Ліги чемпіонів і продовжити боротьбу на євроарені.

*Кайрат - Селтік 0:0 (пен. 3:2)

Перший матч — 0:0