Ліга чемпіонів

Завершилися матчі-відповіді фіналу плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм Грац на своєму полі обіграв Буде/Глімт з рахунком 2:1. Голами за австрійців відзначилися Сіді Джатта та Тім Ерманн, а у норвежців забив Матіас Йоргенсен.

Однак після розгромної поразки 0:5 у першій грі далі пройшов Буде/Глімт.

Штурм-Грац — Буде/Глімт* 2:1 (перший матч — 0:5)

Голи: Джатта, 30, Ерманн, 73 — Йоргенсен, 15

В іншій парі Пафос зіграв унічию 1:1 з Црвеною Звездою. Мірко Іванич вивів сербів уперед на 60-й хвилині, проте господарі вирвали нічию завдяки голу Жажі на 90-й.

Перемога на виїзді у першій зустрічі (2:1) дозволила кіпріотам вперше в історії пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.

*Пафос — Црвена Звезда 1:1 (перший матч — 2:1)

Голи: Жажа, 90 — Іванич, 60