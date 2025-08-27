Ліга чемпіонів

Азербайджанський клуб вийшов до найпрестижнішого єврокубкового турніру.

У матчі-відповіді фіналу плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів у Баку Карабах поступився угорському Ференцварошу 2:3, проте за сумою двох зустрічей (5:4) вийшов до основного етапу турніру.

Гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині завдяки голу Джозефа. Азербайджанський клуб відповів точними ударами Андраде та Зубіра, вийшовши вперед до перерви. Після відпочинку Ференцварош зумів вирівняти становище – Варга реалізував пенальті. А на 81-й хвилині Тот приніс угорцям перемогу у грі, забивши зі штрафного.

Попри поразку, загальна перевага залишилася за Карабахом. У Баку вихід своєї команди до Ліги чемпіонів салютами, тоді як Ференцварош продовжить свій євросезон у груповому етапі Ліги Європи.

*Карабах – Ференцварош 2:3 (перший матч – 3:1)

Голи: Андраде, 25, Зубір, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81