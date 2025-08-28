Ліга чемпіонів

Анатолій Трубін і компанія пройшли команду Жозе Моурінью.

У плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися матчі-відповіді, за підсумками яких сформувався повний склад учасників групового етапу.

*Бенфіка – Фенербахче 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Актюркоглу, 35

Вилучення: Таліска, 82

Єдиний гол у Лісабоні забив на 35-й хвилині Керем Актюркоглу. Господарі з українським воротарем Анатолієм Трубіним у складі впевнено стримали тиск суперника та вибили команду Жозе Моурінью з Ліги чемпіонів. Турецький клуб догравав у меншості після вилучення Таліски.

*Брюгге – Рейнджерс 6:0 (перший матч – 3:1)

Голи: Трезольді, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цоліс, 50

Вилучення: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Бельгійський клуб розгромив шотландців удома. Раннє вилучення Ааронса залишило Рейнджерс у меншості, чим скористалися господарі. Голами відзначилися Трезольді, Ванакен, дубль оформив Сейс, а також Станкович та Цоліс записали на свій рахунок по м'ячу. Брюгге знищив суперника із загальним рахунком 9:1.

*Копенгаген – Базель 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Корнеліус, 46, Мукоко, 84 (пен.)

Данці оформили путівку завдяки влучному удару Андреаса Корнеліуса на старті другого тайму та пенальті Юссуфи Мукоко наприкінці зустрічі. Базель боровся до кінця, однак змінити ситуацію не зумів.

Таким чином, Бенфіка, Брюгге та Копенгаген стали останніми учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 28 серпня о 19:00 за київським часом.