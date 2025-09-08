Ліга чемпіонів

Форвард прокоментував відсутність у заявці лондонського клубу на Лігу чемпіонів.

Нападник Тоттенгема Матіс Тель поділився своїми емоціями після того, як головний тренер команди Томас Франк не включив його до заявки клубу на Лігу чемпіонів.

"Томас Франк зателефонував мені, дуже шанобливо, і просто повідомив про свій вибір… Я не потрапив до списку на Лігу чемпіонів.

Це, безумовно, боляче, але я людина, яка намагається залишатися досить позитивною. Я гравець Тоттенгема і зроблю все можливе, щоб мати змогу грати"– цитує слова футболіста видання Le Telegramme.

Ознайомитися з повної заявкою Тоттенгема на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.