Форвард прокоментував відсутність у заявці лондонського клубу на Лігу чемпіонів.
Матіс Тель, getty images
08 вересня 2025, 19:55
Нападник Тоттенгема Матіс Тель поділився своїми емоціями після того, як головний тренер команди Томас Франк не включив його до заявки клубу на Лігу чемпіонів.
"Томас Франк зателефонував мені, дуже шанобливо, і просто повідомив про свій вибір… Я не потрапив до списку на Лігу чемпіонів.
Це, безумовно, боляче, але я людина, яка намагається залишатися досить позитивною. Я гравець Тоттенгема і зроблю все можливе, щоб мати змогу грати"– цитує слова футболіста видання Le Telegramme.
Ознайомитися з повної заявкою Тоттенгема на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.