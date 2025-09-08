Нападник Тоттенгема Матіс Тель поділився своїми емоціями після того, як головний тренер команди Томас Франк не включив його до заявки клубу на Лігу чемпіонів.

"Томас Франк зателефонував мені, дуже шанобливо, і просто повідомив про свій вибір… Я не потрапив до списку на Лігу чемпіонів.

Це, безумовно, боляче, але я людина, яка намагається залишатися досить позитивною. Я гравець Тоттенгема і зроблю все можливе, щоб мати змогу грати"– цитує слова футболіста видання Le Telegramme.

Ознайомитися з повної заявкою Тоттенгема на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.