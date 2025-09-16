Ліга чемпіонів

Нападник не тренувався через травму спини, але полетів із командою в Амстердам.

28-річний аргентинець пропустив ранкове тренування команди через болі в спині перед вильотом до Нідерландів. Попри дискомфорт, Мартінес таки приєднався до делегації міланців, однак його участь у поєдинку залишається під питанням.

Минулого сезону Лаутаро провів 53 матчі у всіх турнірах, де відзначився 23 голами. У поточному сезоні нападник зіграв три гри, в яких забив один м’яч і віддав одну гольову передачу.

Інтер під керівництвом Крістіана Ківу невдало стартував у Серії А — команда програла два з трьох стартових матчів і має в активі лише три очки. Матч проти Аякса стане важливим випробуванням для міланського клубу в Лізі чемпіонів.

Поєдинок Аякс — Інтер відбудеться в середу, 17 вересня о 22:00 за київським часом.