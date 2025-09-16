Український хавбек Бенфіки блискуче стартував у грі з Карабахом, оформивши дубль результативних передач
Георгій Судаков, getty images
16 вересня 2025, 22:20
Хавбек збірної України Георгій Судаков блискуче дебютував у складі Бенфіки в Лізі чемпіонів. У матчі першого туру основного раунду проти азербайджанського Карабаха, який проходить у Лісабоні, українець уже за 16 хвилин оформив дві гольові передачі.
На 6-й хвилині Судаков відзначився асистом із кутового на аргентинця Енцо Барренечеа, який відкрив рахунок.
Вже за 10 хвилин Георгій віддав другу результативну передачу — цього разу на грецького нападника Вангеліоса Павлідіса, який подвоїв перевагу Бенфіки.
У стартовому складі Бенфіки також вийшов ще один українець — голкіпер Анатолій Трубін.
На момент публікації Бенфіка веде у рахунку 2:0.