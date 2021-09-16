Лига чемпионов : Анонс матча

Француз попросил замену в начале второй половины встречи.

ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

Стоит отметить, что из-за травмы лодыжки, полученной вначале первого тайма, поле покинул один из лидеров парижской команды Килиан Мбаппе.

Степень тяжести травмы французского футболиста пока не известна. Сегодня Мбаппе пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Мбаппе провел шесть матчей за ПСЖ, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.