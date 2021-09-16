Француз попросил замену в начале второй половины встречи.
Килиан Мбаппе. Фото Getty Images
16 сентября 2021, 08:58
ПСЖ неожиданно потерял очки в выездном матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.
Стоит отметить, что из-за травмы лодыжки, полученной вначале первого тайма, поле покинул один из лидеров парижской команды Килиан Мбаппе.
Степень тяжести травмы французского футболиста пока не известна. Сегодня Мбаппе пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне Мбаппе провел шесть матчей за ПСЖ, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.