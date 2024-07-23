Ліга чемпіонів : Анонс матчу

Football.ua представляє прев'ю матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який пройде 23 липня та розпочнеться о 21:00.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо прийме Партизан.

ДИНАМО – ПАРТИЗАН

ВIВТОРОК, 23 ЛИПНЯ, 21:00. "АРЕНА ЛЮБЛiН". АРБІТР — КРІСТІАН ДІНГЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Тяжке життя футбольної периферії: перші матчі сезону – одразу фінал.

Ні, зрозуміло, що переможець цих ігор нічого надзначущого не отримає, але той, хто програв, втратить надію на Лігу чемпіонів і 40 мільйонів призових. А у переможця буде ще один фінал, у наступній стадії... Нічого не вдієш, треба звикати: з такими перфомансами, як у Дніпра-1, навіть чемпіонові України скоро доведеться проходити різні кваліфікації.

І якщо можна було підвищити мотивацію київського Динамо ще більше, зацікавити всіх, хто причетний до клубу чимось більшим, ніж гора грошей, то партизан це зробив. У рамках підготовки до сезону серби взяли участь у московському товариському турнірі під назвою “Братський кубок”. Більше того, тренеру партизана вистачило розуму після жеребкування сказати, що київське Динамо перебуває за рівнем гри на одному рівні з московським.

Не будемо розтікатися думками з цього приводу, за нас все сказав Шовковський (до речі, треба зазначити: при спаді останніми роками в дуже, дуже багатьох показниках київський гранд став набагато ближчим до вболівальників у висловлюваннях головного тренера), але додатковий градус це пiдвищило в обидві сторони. Один із сербських ЗМІ вже встиг звинуватити Віктора Вацка в тому, що він “сіє ненависть”, так висловившись про слова коментатора, що серби “наплювали на мораль та закон”.

Кадри вирішують все

Про якість гри говорити неможливо: для Динамо сьогоднішній матч стане першим офіційним у сезоні, для партизана – другим, і робити якісь висновки по 1:0 із Напредаком просто безглуздо. Тому давайте поговоримо, хто що робив цього літа, за винятком контактів із країною-терористом.

Динамо навіщось витратило 3,5 мільйона євро на Пiхальонка та Рубчинського. Не вважайте за недооцінку, це, навпаки, скромна ціна за двох досвідчених та класних півзахисників – але зовсім незрозуміло, навіщо українські клуби взагалі платили якісь гроші за гравців, які б через місяць стали вільними агентами. Це схоже на таємні взаємини українських олігархів, коли одні люди “по-братськи”, “за старою пам'яттю” та іншими неринковими причинами допомагають іншим.

Втім, головний вердикт не змінюється: за міжсезоння Динамо стало сильнішим. Окрім двох лідерів Дніпра-1, нарешті доїхав Максим Брагару із Чорноморця, у Латинській Америці підписали Себальоса – а головне, що клуб не втратив жодного з лідерів. Відмова від Сироти виглядає вибором Шовковським зайвого в трійці Попов-Сірота-Дячук (а Малиш пiдростає, та й Михавко скоро повернеться з Євро), а Перріс, Дуелунд і тим більше Родрігеш давно не показували себе як люди, готові допомогти команді.

У цьому є принципова рiзниця з партизаном, який віддав основного правого захисника Аранджела Стойковича в Дебрецен. Цікаво, що в оренду, тобто ніяких серйозних коштів, на цьому серби точно не запрацюють. Натомість заробили півтора мільйона на продажі форварда Баждара, який за півтора мільйона євро поїхав до Сарагоси. При цьому він і основним у команді не був: так, на останній десяток матчів у сезоні виграв конкуренцію, заразом потрапив у запас збірної на Євро – і ось, поїхав до Сегунди.

Саме такі, “мутні” трансфери і потягли славний арагонський клуб у те болото, де він бовтається зараз: нижня частина другого дивізіону. Але це справи Сарагоси, а Партизан у принципі перебивається з хліба на воду і кожне міжсезоння проводить за принципом “15 людей прийшли, 15 людей пішли”. Півтора мільйона за Баждара отримано, близько двох витрачено на п'ятьох (!) різних гравців – і в результаті виходить команда, яка Напредак обіграла завдяки голу на 93-й хвилині.

Цей гол оформив Салданья – головний актив команди, який минулого сезону поклав 16 м'ячів у 22 матчах чемпіонату. Він, очевидно, у формі і зараз, і впоратися із бразильським бомбардиром – основне завдання для усієї бразильської оборони. Але топ-складу у цього партизана і близько немає, програти йому буде соромно з цілого ряду причин.

Проблема Динамо – у травмі Шепєлєва, але навіть у здоровому стані місце півзахиснику, звісно, ​​й близько не гарантоване. Тренер на прес-конференції прямо сказав, що в жодній із ігор проти партизана Володимир зіграти не зможе. Говорив Шовковський і про набагато глобальніші речі.

Слова, слова, слова

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо:

Ми з величезним, м’яко кажучи, нерозумінням сприйняли поїздку ФК партизан до москви на товариський, "братський" турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну, загарбницьку війну, окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села, вбиваючи та калічачи наших людей і дітей. Особливо зважаючи на чітке рішення УЄФА виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань у Європі, яке було ухвалено негайно після початку повномасштабної агресії.

Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем. Але враховуючи усі вищезгадані обставини, ми вимушені відмовитися від усіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях ФК партизан, який поїхав на цей турнір до країни, яка атакує та вбиває громадян нашої країни. Ми вважаємо ці дії недружніми стосовно нашого клубу і нашої країни.

Попри все мною сказане вище, команда повністю зосереджена на підготовці та має бажання проявити свої професійні якості, які ми прагнемо продемонструвати у грі з партизаном, повністю дотримуючись правил УЄФА, Fair play та “чесної гри”. Я прошу більше до цих питань не повертатися. На всі ваші питання, які можуть бути щодо цього, я відповідати не буду. Я відповім виключно на питання стосовно команди та її підготовки до цього матчу.

Віталій Буяльський, півзахисник Динамо:

Я... вже грав проти партизана. Пам’ятаю, у Києві була дуже хороша гра, ми сконцентровано грали і в обороні, і в атаці. А ось на виїзді у нас не все виходило – у першому таймі пропустили голи, але у другому переломили хід поєдинку на свою користь та перемогли.

Щодо завтрашньої гри, у нас відтоді майже повністю змінився склад. Головний тренер розповість, як ми будемо діяти та будувати свою гру в обороні та атаці. Якщо з перших хвилин і до останньої секунди будемо сконцентрованими, все в нас буде добре.

партизан зовсім інша команда навіть у порівнянні з тією, що була два місяці тому, адже у чемпіонаті у них грали одні футболісти, а тепер прийшли інші, і на кожну позицію у них є нові виконавці, яких ми розбираємо індивідуально та командно вже протягом останніх 3-4 днів. Тому, думаю, ми підготуємося на всі 120%.

Александр Станоєвич, головний тренер партизана:

Нечасто випадає така можливість – грати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ми граємо проти великого і хорошого клубу, але ми також хочемо чогось досягти.

У мене немає сумнівів, я знаю, які 11 гравців вийдуть завтра на поле.

Динамо – фізично домінантна команда, яка має відмінні технічні якості. У них також є певні недоліки, я говорив про це зі своїми гравцями. Ми повинні стежити за їхньою атакувальною ланкою, тому що вони завершують атаки з великою кількістю гравців у штрафному майданчику суперника.

Кожен рахунок у виїзному матчі, який ви відіграєте вдома, є позитивним. Ти можеш мати позитивний результат і не знати, чи зможеш ти пройти далі чи ні. Я не розглядаю це (прохід далі) виключно шляхом нічиєї чи перемоги (у першому матчі)»

Александр Йованович, воротар партизана:

У Динамо справді гарний склад, але якщо ми захищатимемося як одна команда організовано, то ми можемо уникнути проблем.

Не знаю, чи влаштує нас нічия. Це перший матч і ми побачимо, з чого зліплені обидві команди. Зараз можу сказати, що нічия нас влаштує. З іншого боку, ви завжди граєте на перемогу, якщо виступаєте за партизан.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов, Малиш, Караваєв – Бражко, Кабаєв, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський – Ванат

Партизан: Йованович – Антич, Муякич, Маркович, Джурджевич – Натхо, Щеки – Калулу, Чжун, Трифунович – Салданья