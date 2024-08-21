Ліга чемпіонів : Анонс матчу

Football.ua представляє прев'ю матчу четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який пройде 21 серпня та розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо прийме РБ Зальцбург.

ДИНАМО – РБ ЗАЛЬЦБУРГ

СЕРЕДА, 21 СЕРПНЯ, 22:00. "АРЕНА ЛЮБЛIН". АРБІТР — САНДРО ШЬОРЕР (ШВЕЙЦАРIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У тилу ворога

Перше питання, яке потрібно ставити щодо Ред Булла та шансів Динамо проти нього: як він, власне, взагалі тут опинився? Чемпіон Австрії давно ж виходить у ЛЧ безпосередньо – і чому цією “контрамаркою” 2024-го скористався Штурм? З ним шансів було б більше...

А справа в одному-єдиному переході, що зруйнував дві чемпіонські серії, кожна з яких здавалася вічною.

Світ футболу страшенно консервативний: трансфер якогось запасного воротаря в середняк приваблює більший інтерес, збирає більше кліків, аніж працевлаштування суперзірки у професії технічного/спортивного директорства. Призначення рік тому в Баварію Крістіана Фройнда виглядало, у певному сенсі, подією навіть більшою, ніж, наприклад, перехід Беллінгема в Реал. Це можна було порівняти з переходом у Реал Кріштіану Роналду – трансфером суперзірки, що відбулася, трансфером десятиліття.

Фройнд – архітектор не просто зальцбурзького проекту, а самої системи “Ред Булла”, що ставила за основу пошук молодих талантів, їхню “засвітку” на топ-рівні та перепродаж, часто за шалені гроші. За 17 років Крістіан зробив із безглуздої футбольної реклами енергетика клуб-еталон: команду, яка домінувала у чемпіоні Австрії, через раз дуже непогано виступала у Лізі чемпіонів – і продавала, продавала, продавала. Коли Кейта чи Дака за 30 мільйонів, коли Ааронсон за 32, а коли й Собослаї за 36 – “червоні бики” стали величиною європейського рівня, а про якесь суперництво на австрійській арені навіть говорити було смішно.

Поки Фройнда не переманила Баварія. Про те, як Крістіан ув'яз у таємницях і конфліктах ФК Голлівуд, якось іншим разом (Рангнік був дуже потрібен мюнхенцям ще й через давнього знайомого!) – а поки що доводиться констатувати, що австрійський проект компенсувати його втрату не зміг. Безпосередньо на посаді спортивного директора його замінив Бернхард Зеонбухнер, який раніше працював із молоддю “Ред Булла”, але не факт, що це ім'я потрібно запам'ятовувати.

Кадри вирішують все

Клуб загалом просто йде шляхом найменшого опору. Коли тренер Маттіас Яйссле поїхав на заробітки до Саудівської Аравії, його замінив Герхард Штрубер – уродженець Зальцбурга, колишній тренер “Нью-Йорк Ред Буллз”, який повністю провалив минулий сезон і віддав Штурму не лише чемпіонат, а й кубок. Цьогорічне трансферне літо – перше з 2006-го, до якого не має жодного відношення Фройнд – відбувається суперпасивно. Лейпциг за давньою дружбою поділився воротарем (Яніс Бласвіх програв конкуренцію в Бундеслізі), у Санфречче Хіросімі за півтора мільйона підписали Такуму Кавамуру (півзахисника, який і за збірну не грав до цього року) – і на цьому все.

Ані хороших трансферів, ані поганих: “червоні бики” перебиваються залишками колишньої розкоші. При цьому вони продовжують продавати: Страхіня Павлович трансфером до Мілану поповнив бюджет клубу на 18 мільйонів євро. Але команда стає все слабшою, і в такій ситуації Ред Буллу був потрібен топ-тренер.

Пеп Лiндерс – величезний трансферний успіх Зальцбурга. Помічник Юргена Клоппа, який у його штабі займався тактикою, роками відмовляв різним командам у тому, щоб працювати у них головним тренером. Він без проблем знайшов би роботу у вищих лігах, але вибрав саме Ред Булл – ймовірно, через Лігу чемпіонів на горизонті.

Лiндерс, як і очікувалося, ставить атакуючий футбол, сповідує схему 4-3-3, але поки що перебуває в стані пошуку. Павлович виступав у центрі оборони, та замінити його команда намагається юніорами. Наприклад, у матчі з Грацером (3:2) 20-річний центрбек Байду міг почуватися ветераном на тлі Бланка – 19-річного вихованця дортмундської Боруссії, який тільки-но почав робити перші кроки у професійному футболі. Втім, Бланка зараз травмовано, а замість нього грає Каміль Пятковський – досвідчений центральний захисник, якого повернули з Гранади.

Щоправда, є одне “але”: у дев'яти матчах Ла Ліги, в яких Пятковський виходив на поле, Гранада пропустила 22 м'ячі – і Довбик вирвав Трофео Пічічі у Серлота багато в чому завдяки перфомансу Каміла в останньому турі. Великі, загалом, проблеми у “червоних бикiв” перед воротами, і навіть той факт, що Лiндерс одразу віддав Бласвіху капітанську пов'язку, їх не вирішує. На попередній стадії Твенте після програшу в Австрії 1:2 зміг на останніх хвилинах перетворити домашні 1:3 на 3:3 і був за крок від овертайму.

Все це, втім, не скасовує факту, що Ред Булл дуже класна і досвідчена команда, яка звикла грати в єврокубках. Лiндерс, судячи з усього, поверне до Зальцбурга чемпіонство: команда стартувала з трьох перемог, забиває набагато більше всіх (це примудритися треба на трьох турах мати таку перевагу в результативності: 9 м'ячів, ні в кого іншого немає більше п'яти) – і взагалі жодного явно невдалого матчу у сезоні “червоні бики” поки що не провели.

Що ж у нас?

А ще Динамо виявилося в практично унікальній для єврокубків ситуації: суперник переніс матч чемпіонату, а кияни нi. Але, в принципі, можна й не переносити, коли проводиш таку широку ротацію. Після успішної гри у Глазго Шовковський прибрав зі стартового складу сім гравців! І Динамо все одно виграло.

Такі перемоги мотивують внутрішню конкуренцію. Якщо Пiхальонок так класно користується шансами – може, він і в основі заслуговує грати більше, ніж Буяльський? Але на більшості позицій дублери просто дозволяє найкращим гравцям грати не на знос. Ярмоленка бережуть, як гарне вино – для найкращих випадків. 20 хвилин у Львові – це гарне розминання, тренування перед головною грою. Ну і не забуваємо, що найближчими вихідними Зальцбург гратиме, а вже Динамо нi – і це буде вже однозначна перевага у свіжості.

Слова, слова, слова

Олександр Шовковський, тренер Динамо:

Ми дякуємо Любліну за те, що місто відгукнулося та дало нам можливість проводити тут свої домашні матчі, а також за те, що воно підтримує нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, наче вдома. Це дорогого ватує в плані емоцій та почуттів. На матчі з Партизаном було менше людей, на гру з Рейнджерс прийшло більше, і ми сподіваємося, завтра на трибунах збереться ще більше наших прихильників, щоб підтримати нас у протистоянні з РБ Зальцбург. Ми дуже їм вдячні, для нас це важливо. Ми граємо у футбол для уболівальників, щоб дарувати радість людям, і зі свого боку робитимемо усе можливе, щоб порадувати наших людей яскравою грою і, безумовно, результатом.

Команда суперника молода, амбітна, грає у швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі. Безумовно, потрібно від усієї їхньої ланки атаки очікувати загострення та бути обережними при організації своєї гри в обороні. Щодо виокремлення когось з футболістів, я цього ніколи не робив і зараз не буду. Скажу лише, що, крім останнього сезону, РБ Зальцбург постійно вигравав чемпіонат та брав участь у Лізі чемпіонів. Це говорить про достатньо високий, хороший рівень команди.

Андрій Ярмоленко, пiвзахисник Динамо:

Звісно, ми усі розуміємо, наскільки важливою буде завтрашня гра – так само важлива, як і поєдинки на чемпіонаті Європи. Тому хвилювання є, але воно від того, що попереду важлива гра для футболістів, уболівальників, клубу загалом. Готуємося у нормальному, звичному режимі. Найголовніше завтра віддати усі сили на футбольному полі та показати усе, що можемо.

Пеп Лiндерс, тренер Зальцбурга:

Я неодноразово говорив – потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів. Ми хочемо знову наполегливо працювати, коли гратимемо з Динамо, і знову грати в хороший футбол, який показували останнім часом.

Ми раді, що потрапили в цю стадію, зігравши дві дуже хороші гри проти Твенте. Це дійсно важкий період з великою кількістю матчів за короткий проміжок часу. Нам потрібно якомога більше свіжих гравців, хлопці, які виходять з лави запасних, повинні бути не просто замінами, а й змінювати гру. Наразі нам це добре вдавалося, як ви могли бачити, наприклад, в матчі проти ЛАСК.

Орієнтовні склади

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Пiхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

РБ Зальцбург: Бласвіх — ван дер Бремпт, Пятковський, Байду, Терзiч — Дiамбо, К'єргор, Капальдо — Дагiм, Ратков, Нене