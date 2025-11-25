Ліга чемпіонів : Анонс матчу

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 25 листопада.

Сьогодні, 25 листопада, проходитиме перший ігровий день в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральний матч сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

АЯКС - БЕНФІКА

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 19:45. ЙОХАН КРОЙФФ АРЕНА, АМСТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СВЕН ЯБЛОНСЬКИЙ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Обидві команди підходять до поєдинку без жодного набраного очка, і саме вони залишаються єдиними учасниками турніру цього сезону, яким ще не вдалося розпочати свій очковий шлях.

Це буде десята зустріч Аякса та Бенфіки в єврокубках. Історично амстердамці мають кращу статистику — чотири перемоги проти двох у португальців. Однак Бенфіка виграла їхній останній очний матч, здолавши суперника 1:0 у поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22, що додає команді Жозе Моурінью впевненості перед новою дуеллю.

Аякс перебуває у складному становищі. Команда програла сім матчів поспіль у турнірах УЄФА — це найдовша серія поразок в історії клубу. Попри це, амстердамці мають шанс увійти в історію: якщо вони заб’ють три або більше голів, то стануть першою нідерландською командою, якій підкорилася позначка у 400 голів у Кубку Європи та Лізі чемпіонів.

Бенфіка, своєю чергою, демонструє надійність у матчах проти голландських клубів: вона програла лише дві з останніх дев’ятнадцяти зустрічей у турнірах УЄФА. Проблемою для "лісабонців" залишається атакувальна лінія — команда не забиває в Лізі чемпіонів три матчі поспіль, і Моурінью доведеться шукати рішення, щоб виправити ситуацію.

Майбутній поєдинок має всі шанси стати напруженим і принциповим. Обом командам життєво необхідні очки, аби продовжити боротьбу за вихід із групи, тому зустріч в Амстердамі обіцяє бути сповненою драматизму та емоцій.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аякс: Пасвер — Ітакура, Шутало, Бас, Альдерс — Регер, Тейлор — Едвардсен, Глух, Годтс — Вегхорст.

Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Араужу, Даль — Ріос, Барренчеа, Баррейро — Судаков, Аурснес — Павлідіс.

Не зіграють: Аякс: Бергейс, ван ден Бомен, Ба — Брума, Фелікс, Лукебакіо, Ману.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

ГАЛАТАСАРАЙ — ЮНІОН СЕНТ-ЖИЛУАЗ

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 19:45. АЛІ САМІ ЄН, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Галатасарай та Юніон СЖ зіграють між собою вперше в історії єврокубків, однак передматчеві цифри роблять цю зустріч однією з найбільш інтригуючих у турі. Турецький гранд демонструє вражаючу результативність: команда забивала в 29 з 31 останніх матчів УЄФА, а її головна ударна сила Віктор Осімген перебуває у фантастичній формі. Нігерієць відзначився у восьми єврокубкових поєдинках поспіль, починаючи ще з минулого сезону, загалом забивши 12 голів, шість із яких припали на внутрішній чемпіонат.

Галатасарай має шанс встановити нове досягнення — уперше виграти чотири матчі поспіль у Лізі чемпіонів. Команда не знає поразок у семи останніх домашніх матчах турнірів УЄФА та поступилася лише двічі у 12 останніх іграх на груповому етапі та у фінальній частині турніру. Турки підходять до матчу у статусі фаворита, підтримувані гарячою трибуною та високою формою лідерів.

Для Юніона це четверта зустріч з турецьким клубом у єврокубковій історії. У трьох попередніх матчах бельгійці протистояли Фенербахче, здобувши одну перемогу та зазнавши двох поразок. Востаннє вони грали проти турецького суперника зовсім недавно — у сезоні 2024/25, коли поступилися в Стамбулі 2:1 у першому матчі плейоф Ліги Європи.

Статистика останніх матчів Юніон у Лізі чемпіонів здатна додати непередбачуваності грі: у кожному з чотирьох останніх поєдинків команди було забито рівно чотири голи. Проте форма бельгійців викликає занепокоєння — вони програли три матчі ЛЧ поспіль і намагатимуться перервати невдалу серію саме у Стамбулі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Галатасарай: Чакір — Шаллай, Санчес, Бардакчі, Якобс — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз — Ікарді.

Рояль Уніон СЖ: Схерпен — Халайлі, Макаллістер, Берджесс, Сайкс — Зорган, ван Де Перре, Схофс — Ньянг, Родрігес, Девід.

Не зіграють: Акгюн, Айхан, Балтаджі, Ельмалі, Гюрпюз, Караташ, Кутлу — Осімген, Франсуа, Фусейні, Павліч, Тенкен.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — ВІЛЬЯРРЕАЛ

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Боруссія Дортмунд та Вільярреал вперше зустрінуться між собою в рамках турнірів УЄФА, хоча обидва клуби мають значний досвід протистоянь із суперниками з відповідних країн. Дортмунд провів вже 44 матчі проти іспанських клубів, тоді як Вільярреал 14 разів грав із командами з Німеччини. Тож попри відсутність очних дуелей, статистичний фундамент для цієї зустрічі є більш ніж вагомим.

Для Боруссії ця гра може стати історичною: команді потрібно всього два забиті м’ячі, щоб досягти позначки у 350 голів у Кубку європейських чемпіонів та Лізі чемпіонів. І це виглядає цілком реалістично, адже в останніх десяти матчах дортмундців проти іспанських суперників було забито 43 голи — у середньому понад чотири за матч. До того ж Дортмунд традиційно сильний удома: команда програла лише один із останніх 19 поєдинків Ліги чемпіонів на власному полі, оформивши 12 перемог і 6 нічиїх.

Особливу увагу привертає форма Серху Гірассі. Форвард продовжує вражати стабільністю та результативністю — він забив десять голів у восьми останніх домашніх матчах у Лізі чемпіонів і, без сумніву, стане головною загрозою для захисту Вільярреала.

Вільярреал, своєю чергою, має свої козирі. Команда не програвав у шести останніх матчах проти німецьких клубів у єврокубках, здобувши дві перемоги та чотири нічиї. Загалом "Жовтий підводний човен" поступився лише тричі в 14 попередніх зустрічах проти клубів із Бундесліги. Проте нинішня форма команди в Лізі чемпіонів викликає занепокоєння: Вільярреал не може перемогти вже сім матчів поспіль, обмежившись двома нічиїми та п’ятьма поразками.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Д.: Кобель — Антон, Шлоттербек, Джан — Ріерсон, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Баєр — Гірассі.

Вільярреал: Жуніор Рейс — Наварро, Марін, Вейга, Педраса — Пепе, Комесанья, Партей, Молейро — Морено, Олувасеї.

Не зіграють: Бенсебаїні, Древес, Дюранвіль, Озкан, Зюле, Кабанес, Коста, Камбвала, Моуріньйо.

ПОТОЧНА ФОРМА





прогноз 3:3

БУДЕ/ГЛІМТ — ЮВЕНТУС

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. АСПМІРА, БУДЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Будe/Глімт та Ювентус уперше зустрінуться між собою в рамках турнірів УЄФА, однак вже перед стартовим свистком ця дуель виглядає історичною та статистично насиченою. Норвежці мають прекрасну домашню історію проти італійських клубів: команда виграла чотири останні матчі в єврокубках проти представників Серії А. У свою чергу, Ювентус зберігає вражаючу серію без поразок у поєдинках із норвезькими командами — вісім матчів поспіль, у яких туринці здобули чотири перемоги вдома та чотири нічиї на виїзді.

Будe/Глімт підходить до гри з амбіцією увійти в історію. Команда прагне стати першим норвезьким клубом, який здобуде перемогу в матчі Ліги чемпіонів після Русенборга, що востаннє виграв два поєдинки поспіль на груповому етапі сезону 2007/08, тоді проти Валенсії. Атмосфера на їхньому стадіоні та потужна домашня статистика можуть зіграти вирішальну роль.

Ювентус також перебуває біля історичної межі. Туринцям потрібно два забиті м’ячі, щоб стати першим італійським клубом, який досягне позначки у 500 голів у Кубку європейських чемпіонів та Лізі чемпіонів. Попри це, результати команди на групових етапах останнім часом не надто стабільні — шість нічиїх у дев’яти попередніх матчах, лише одна перемога та дві поразки. Це підкреслює, що Ювентус часто контролює хід гри, але не завжди впевнено реалізує перевагу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: Хайкін — Шеволд, Нільсен, Бйортуфт — Бйоркан, Ев'єн, Берг, Фет, Аукленн — Гег, Гауге.

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Копмайнерс, Камб'ясо — Локателлі, Тюрам, Маккенні, Консейсау, Їлдіз — Влахович, Калюлю.

Не зіграють: Брінгільдсен, Гундерсен — Бремер, Мілік, Пінсольйо, Ругані.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. СІТІ ОФ МАНЧЕСТЕР, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖОАО ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Сіті та Баєр вперше зустрінуться між собою в єврокубках, і цей матч обіцяє стати однією з найцікавіших дуелей туру. Англійський клуб має впевнену історію проти німецьких команд: Манчестер Сіті програв лише один із останніх 24 поєдинків УЄФА проти клубів з Бундесліги, здобувши 19 перемог та 4 нічиї. Баєр, у свою чергу, виграв лише один із попередніх 12 виїзних матчів проти англійських команд, але прагне змінити цю статистику.

Манчестер Сіті перебуває у фантастичній домашній формі: команда не програвала у 23 останніх матчах групового етапу та Ліги чемпіонів (20 перемог та 3 нічиї). Крім того, "містяни" мають шанс досягти ще одного рубежу: для того, щоб стати 300-ю командою, яка забила у Лізі чемпіонів триста голів, Манчестер Сіті потрібно забити три м’ячі. Значну роль у цьому може зіграти Ерлінг Голанд, який забивав у п’яти поспіль матчах Ліги чемпіонів — це вже третя така серія у його кар’єрі. Голанд прагне продовжити серію до шести ігор поспіль, повторивши досягнення часів виступів за Дортмунд. Крім того, він забив десять голів у дев’яти матчах Ліги чемпіонів проти німецьких команд.

Баєр також має чим похвалитися: команда програла лише три з останніх 20 матчів групового етапу та Ліги чемпіонів (12 перемог і 5 нічиїх). Перемога у Манчестері може стати для німецького клубу знаменною — це буде їхня 50-та перемога у Лізі чемпіонів. Окрім того, очікується, що Клаудіо Ечеверрі заб’є свій перший гол у Лізі чемпіонів за Баєр. Нападник, який цього літа перейшов в оренду з Манчестер Сіті, взяв участь у всіх чотирьох матчах чемпіонату Німеччини в цьому сезоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Стоунс, Гвардіол, O'Райллі — Ніко, Савіньйо, Фоден, Рейндерс — Доку — Голанд.

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Белосян, Бен Сегір, Маса, Гарсія, Грімальдо — Ечеверрі, Поку — Шик.

Не зіграють: Ковачич, Філліпс, Родрі, Андріх, Фернандес, Лукас, Паласіос, Сарко, Тап, Тапсоба, Тер’є.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 4:1

МАРСЕЛЬ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. ВЕЛОДРОМ, МАРСЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Марсель та Ньюкасл зустрінуться вперше в Лізі чемпіонів та вперше з 2003/04 року у рамках турнірів УЄФА. Тоді команди перетнулися у півфіналі Кубка УЄФА: після безгольової поразки на виїзді в Англії, Марсель здобув домашню перемогу 2:0 та вийшов у фінал. Цього разу очікується нове протистояння, яке також може запам’ятатися історичним сценарієм.

Статистика Марселя проти англійських клубів у єврокубках не надто втішна: команда не вигравала в останніх 12 матчах проти англійських суперників (3 нічиї, 9 поразок). Водночас, клуб демонструє непередбачувану результативність у групових етапах: жоден із останніх 24 матчів Ліги чемпіонів не завершився внічию — останній раз команда зіграла 0:0 з Арсеналом ще 1 листопада 2011 року.

Ньюкасл підходить до гри з упевненістю. "Сороки" програли лише два з останніх дев’яти поєдинків проти французьких клубів у єврокубках (3 перемоги, 4 нічиї). Команда виграла всі три останні матчі Ліги чемпіонів, не пропустивши жодного гола, і лише двічі поступалася в 13 попередніх виїзних зустрічах групового етапу та Ліги чемпіонів (5 перемог, 6 нічиїх). Однак Ньюкасл ще не вигравав чотири матчі поспіль у Лізі чемпіонів, тож цей поєдинок може стати історичною спробою встановити рекорд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Марсель: Рульї — Веа, Павар, Балерді, Емерсон — Гейб'єрг, Вермерен — Грінвуд, Гомес, Пайшан — Обамеянг.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Шер, Берн — Бруно, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Барнс.

Не зіграють: Агерд, Бланко, Гуірі, Лірола, Мопе, Медіна, Мурільйо, Вермо, Ешбі — Гіллеспі, Ласселс, Радді, Вісса.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

НАПОЛІ — КАРАБАХ

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН ДІЄГО МАРАДОНИ, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦІНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі зустрінеться з Карабахом вперше в історії турнірів УЄФА, а для італійського клубу це також перший матч проти суперника з Азербайджану. Команди ще не перетиналися на євроарені, тож гра обіцяє бути цікавою та непередбачуваною.

Наполі підходить до матчу з упевненістю: команда програла лише один з останніх 19 домашніх матчів Ліги чемпіонів (11 перемог, 7 нічиїх). Водночас, якщо Наполі не заб’є, це стане першим випадком, коли клуб проведе два матчі поспіль без голів у Лізі чемпіонів.

Карабах у свою чергу має скромну статистику проти італійських команд у єврокубках: жодної перемоги у шести попередніх матчах (1 нічия, 5 поразок), включаючи три виїзні поразки. Незважаючи на це, азербайджанський клуб демонструє стабільну форму у нинішньому сезоні УЄФА: з десяти матчів команда програла лише двічі (7 перемог, 1 нічия). Важливим гравцем у складі є Леандро Андраде, який забивав у п’яти з семи останніх європейських матчів Карабаха.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Бейкема, Буонджорно, Гутьєррес — David Neres, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукка, Ельмас.

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович, Байрамов — Леандру Андраде, Зубір, Дуран.

Не зіграють: Ангісса, Де Брюйне, Гілмор, Лукаку, Мерет, Монтьєль — Рзаєв, Шейдаєв, Гейлунн, Ррахмані, Спінаццола, Каді, Махаммадалієв.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

СЛАВІЯ ПРАГА — АТЛЕТІК

ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕДЕН АРЕНА, ПРАГА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Єдина попередня зустріч у турнірах УЄФА між Славія Прага та Атлетик відбулася у 3-му турі Ліги Європи 2024/25, де Атлетік здобув домашню перемогу з рахунком 1:0.

Славія Прага не виграє в останніх 15 матчах Ліги чемпіонів (6 поразок та 9 нічиїх), ця серія бере свій початок у вересні 2007 року. Чеська команда виграла лише два з 15 попередніх матчів УЄФА проти іспанських суперників.

Атлетік виграв свої останні два матчі турнірів УЄФА проти чеських команд, обидва в чемпіонаті минулого сезону Ліги Європи — перемогу над Славія Прага у 3-му турі та домашню перемогу над Вікторія Пльзень з рахунком 3:1 у 8-му турі.

Водночас Атлетік програв п’ять із шести останніх матчів у турнірах УЄФА (1 перемога) і не виграв жодного з шести останніх виїзних матчів (1 нічия, 5 поразок).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Славія Прага: Станек — Влчек, Халоупек, Зіма — Моузес, Зафейріс, Саділек, Мбоджі— Провод, Хори, Саньянг.

Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Ляпорт, Берчіче — Руїс де Галаррета, Хаурегісар — Беренгер, Сансет, Вільямс — Гурусета.

Не зіграють: Фуллі, Яворчек, Коларж, Дорлі, Шевчик, Ворліцький, Змрзли, Альварес, Егілус, Ісета, Прадос Діас, Харруш Саннаді, Вільямс.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА