Польща

Контракт підписаний до кінця червня 2026 року.

Ракув Ченстохова продовжив контракт із центральним нападником Іві Лопесом до літа 2026 року.

Іспанський бомбардир став найкращим гравцем та бомбардиром минулого сезону чемпіонату Польщі (20 голів), а також разом із командою Марека Папшуна зумів завоювати місцевий кубок, відмітившись взяттям воріт у фіналі проти Леха.

Пролонгація умови із іспанцем є дуже важливою для ченстоховців у контексті майбутніх баталій у Лізі конференцій УЄФА.

Іві Лопес є дуже досвідченим гравцем, який має у своєму досьє 41 матч у Прімері за Гетафе, Леванте та Вальядолід.