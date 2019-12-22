Англия

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин подвел свою команду.

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимает Челси.

На 60-й минуте игры Антонио Рюдигер грубо сыграл против Сон Хын Мина, а нападающий решил умышленно ударить его ногой в область ребра.

Арбитр не был уверен, какое решение принимать и за дело взялась VAR. Позже, после подсказки, судья удалил Сона.

Таким образом, проигрывая 0:2 Тоттенхэм, к тому же, остался в меньшинстве.

Для Сон Хын Мина это второе удаление в сезоне – ранее он серьезно травмировал Андре Гомеша в поединке с Эвертоном.

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