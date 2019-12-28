Англия

Football.ua подводит итоги 19-го тура английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм дожал Брайтон, Саутгемптон одолел на выезде Челси, первая победа Анчелотти с Эвертоном, первый балл Артеты с Арсеналом, МЮ разгромил Ньюкасл, Ливерпуль — Лестер, Вулверхэмптон совершил камбэк с Манчестер Сити и другие матчи тура.

19-й тур:

Мой дом – не моя крепость

Провести феноменальный матч против Тоттенхэма и с треском провалиться в игре с командой, которая едва покинула зону вылета – для Челси это не проблема. Подопечные Фрэнка Лампарда абсолютно ничего не показали против "святых", и такая тенденция прослеживается уже не первый раз по ходу текущего сезона, против команд из середины турнирной таблицы или же из ее конца.

Тэмми Абрахам за всю встречу имел, пожалуй, лишь один момент, Виллиан оставил все силы на Тоттенхэм, а Каллум Хадсон-Одои… Безусловно, ему только 19 лет, конечно, он перенес сложную травму. И даже принимая во внимание эти факты, к англичанину очень много вопросов. Его присутствие на поле лишь формально – пользы от него в атаке никакой. Возможно, данный риторический вопрос через какое-то время будет вызывать смех, но на данном этапе выглядит аж смешно, что этот футболист шантажировал клуб Баварией и выбил себе "жирный" пятилетний контракт.

Не будем вешать всех собак на Хадсона-Одои, да и это было бы не верно. Челси настолько слабо выглядит в атаке, что не возникает никаких сомнений – в январе нужно подписать как минимум одного атакующего футболиста. А лучше двоих.

Чувствуя доверия со стороны Лампарда, молодежь где-то расслабилась и это тоже дает свои "плоды", только со знаком минус. Кроме того, два домашних поражения без забитых голов – очень тревожный звоночек. Необходимо реагировать.

Артета дебютировал с ничьей

Арсенал отправился на выезд в Борнмут – этот матч стал первым для Микеля Артеты на посту главного тренера "канониров". Здесь сделать какие-то выводы очень сложно – во-первых, откровенно говоря, "вишни" – не в форме и выглядят очень слабо. Во-вторых, за короткий промежуток времени футболисты вряд ли могли понять и реализовать все тренерские задумки 37-летнего специалиста.

Однако после матча с Борнмутом Артета вынес позитив: "Я очень доволен некоторыми вещами, которые я увидел. Отношение к делу, характер, страсть, борьба и дух — все это было на месте в сегодняшнем матче. Похоже, что Арсенал играл лучше, чем я ожидал. Многое из того, что вы видели, мы готовили на тренировках. Игроки поняли установки и попытались воплотить их в жизнь. Нам не хватало конечного продукта".

Отличие между Арсеналом Эмери и Юнгберга, которое можно отметить, лишь одно – "канониры" значительно чаще били по воротам соперника – аж 17 раз. Вот только результат работы Артеты или же слабость Борнмута – ответ на этот вопрос дадут лишь ближайшие туры, и то не факт.

В следующим туре Арсенал примет на своем поле Челси, и вот это будет серьезнейшей проверкой для "канониров" и его наставника.

Манчестер Юнайтед прорвало в игре с середняком

Наконец-то! Свершилось! Манчестер Юнайтед столь уверенно обыграл команду, которую можно записать в середняки/аутсайдеры. Об этой проблеме известно уже давно – обыграть команду из ТОП-6 – пожалуйста, из нижней части турнирной таблицы – уже беда.

Несмотря на то, что подопечные Оле-Гуннара Солскьяера пропустили первыми, их это никак не смутило. Уже спустя восемь минут "красные дьяволы" отыгрались, а по завершении первого тайма счет был 3:1.

74% владения мячом, 22 удара, из которых 10 – в створ ворот Мартина Дубравки. Тем вечером Манчестер Юнайтед был очень хорош, но если этот успех не развивать и дальше в поединках с более слабыми командами, то все будет напрасно. А пока – седьмое место в турнирной таблице и четыре очка до четвертой строчки. Попадание в Лигу чемпионов на данном этапе не выглядит чем-то нереальным.

Ливерпуль спустил с небес на землю Лестер

То, что Ливерпуль показал в матче с Лестером – это мастер-класс, показательное выступление. В общем, любые эпитеты, которые характеризуют с наилучшей точки зрения мерсисайдский коллектив.

В минувших итогах тура мы писали, что Ливерпуль избежит попадания в колонку "Одной строкой" лишь в том случае, если проиграет или сыграет вничью. Учитывая то, что Лестер – это все же вторая команда чемпионата, а также то, с какой легкостью подопечные Юргена Клоппа одолели "лис", этот матч заслужил большего внимания.

В нынешнем сезоне Лестер еще не выглядел таким беспомощным, как в четверг. Да и вообще при Брендане Роджерсе "лисы" не были столь "перепуганными", у них совершенно ничего не выходило. Возможно, четыре гола в свои ворота – это еще везение для Лестера. Ливерпуль, особенно в первом тайме, реализовал далеко не все свои моменты.

У "лис" по-прежнему хороший запас очков от пятой строчки. Но такая тенденция не может радовать – коллектив Роджерса явно на спаде, и тренеру необходимо на это реагировать.

А что касается Ливерпуля, то Клоппу и его команде можно лишь похлопать. Два матча на Клубном чемпионате мира, перелеты, травмы… И клуб находит в себе силы и дальше побеждать, даже имея и без того отличный запас очков. Фантастика, просто фантастика! Возникает лишь один вопрос — откуда они все берут силы?..

Чемпионская гонка завершена!

Удаление, два нереализованных пенальти, отыгрыш после двух пропущенных голов – в матче Вулверхэмптон – Манчестер Сити было все. Это просто не передать словами!

Пересказывать ход поединка нет смысла – это можно детально прочитать в отчете. А вот подметить несколько вещей можно:

- Нуну Эшпириту Санту – сложнейший оппонент для Пепа Гвардиолы;

- Манчестер Сити уже пропустил столько же, сколько за весь сезон-2018/19;

- Чемпионская гонка завершена – это признал даже испанский специалист;

- Манчестер Сити впервые проиграл матч, в котором забил Стерлинг;

- Не будем злорадствовать, а лишь отмечаем: второй гол "волки" забили после ошибки Бенжамена Менди – конкурента Александра Зинченко.

После 19 туров "волки" набрали 30 очков и расположились на пятой строчке. До зоны Лиги чемпионов – два очка. Исключать любые оптимистические варианты не стоит.

Одной строкой:

Первая победа Анчелотти с Эвертоном. Рано говорить о том, что итальянский специалист внес изменения в игру "ирисок" и это сходу дало результат. Это не так, но дебютировать с победы всегда приятно!

Пеллегрини максимально подобрался к отставке. Если еще в начале сезона у Вест Хэма были амбиции побороться с лучшими командами АПЛ за место повыше в турнирной таблице, то теперь задача изменилась. Не вылететь в Чемпионшип — вот, пожалуй, приоритет "молотобойцев". Пеллегрини на грани отставки уже давно, посмотрим, как долго еще хватит сил и терпения руководству лондонского клуба. Андрей Ярмоленко в заявку на поединок против Кристал Пэлас не попал, но есть предположение, что это не из-за повреждения, а как раз из-за плохой формы...

Тоттенхэм продолжает погоню за Челси. Тем и прекрасна АПЛ, что здесь нельзя делать прогнозов и ожидать, что они сбудутся. "Синие" обыграли "шпор" и между двумя командами расстояние было в шесть очков, теперь снова сократилось до трех. Учитывая то, что ближайший матч Челси проведет против Арсенала на выезде, Жозе Моуриньо может вывести своих подопечных в зону Лиги чемпионов уже в следующем туре.

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20-й тур:

Александр Савельев, Football.ua